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Kocaeli'de yeğenlerine cinsel istismarda bulunan 2 sanığa hapis cezası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeğenlerine karşı cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 2 sanık hakkındaki karar açıklandı.

Güncel
  • 26.02.2025 20:10
  • Giriş: 26.02.2025 20:10
  • Güncelleme: 26.02.2025 20:13
Kaynak: AA
Kocaeli'de yeğenlerine cinsel istismarda bulunan 2 sanığa hapis cezası
BirGün

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeğenlerine karşı cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Serkan U. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Sertan U. ise duruşmaya katılmadı.

Söz verilen Serkan U. üzerine atılı suçları reddederek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Serkan U'yu, yeğeni H.N.U. ve kardeşi S.N.U'ya yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan toplam 45 yıl, Sertan U'ya yeğeni H.N.U'ya karşı "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 4 yıl 6 ay ve "cinsel taciz" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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