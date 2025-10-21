Kocaeli'de yüzlerce kişinin zehirlendiği döner davasında 2 kişi hakkında karar

Kocaeli'de 999 kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin davada 4 yıl ikişer ay hapis cezasına çarptırılan 2 sanık hakkında, tutuklu bulundukları süre göz önüne alınarak tahliye kararı verildi.

Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Söz hakkı verilen işletme sahibi sanık E.T. ve döner ustası K.Y, "kimseye isteyerek zarar vermediklerini" belirterek, beraatlerini talep etti.

CEZA VE BERAAT İSTENDİ

Sanıkların avukatı ise işletme sahibinin çocuğu ile çalışanının da aynı dönerden yiyerek hastaneye müracaat ettiğini, bu nedenle "işletme sahibinin isteyerek birisini zehirleme ihtimalinin bulunmadığını" belirtti.

Müvekkillerinin 7 aydır tutuklu bulunduğuna değinen sanık avukatı, cezanın alt ve üst sınırı düşünüldüğünde sanıkların yeteri kadar tutukluluk geçirdiğini ifade ederek, beraatlerini istedi.

Müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

83 BİN 300'ER LİRA İDARİ PARA CEZASI

Kararını açıklayan hakim, sanıklara "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl birer ay, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçundan da 2 yıl birer ay hapis ve 83 bin 300'er lira idari para cezası verdi.

Mahkeme, tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurduğu sanıkları "yurt dışı yasağı" uygulayarak tahliye etti.