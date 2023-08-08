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Kocaeli'de zincir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 15:49
  • Giriş: 08.08.2023 15:49
  • Güncelleme: 08.08.2023 15:49
Kaynak: AA
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Kocaeli'de zincir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir zincir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi'ndeki bir zincir marketin deposunda, plastik ve karton ambalaj malzemelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin büyük alan üzerine kurulu depoda müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın, depoda hasara neden oldu.

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