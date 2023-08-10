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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.08.2023 14:16
  • Giriş: 10.08.2023 14:16
  • Güncelleme: 10.08.2023 14:17
Kaynak: AA
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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi mevkisinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık personelince Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

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