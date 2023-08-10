Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.
Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi mevkisinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık personelince Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.