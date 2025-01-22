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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.01.2025 12:08
  • Giriş: 22.01.2025 12:08
  • Güncelleme: 22.01.2025 12:08
Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde Cihan S. idaresindeki 34 DFA 586 plakalı minibüs, Mehmet D. yönetimindeki 34 LCF 602 plakalı servis minibüsü ve Ali B'nin kullandığı 41 P 1903 plakalı servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ali B. ile araçtaki 3 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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