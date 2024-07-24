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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 24.07.2024 22:09
  • Giriş: 24.07.2024 22:09
  • Güncelleme: 24.07.2024 22:09
Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti İstasyon Mahallesi mevkisinde 4 otomobil, hafif ticari araç, tır ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçlardaki 6 kişi sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle yolun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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