Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti İstasyon Mahallesi mevkisinde 4 otomobil, hafif ticari araç, tır ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçlardaki 6 kişi sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay nedeniyle yolun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.