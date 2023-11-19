Kocaeli'deki kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşımı aksattı
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Kocaeli'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı etkisini sürdürürken, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez kesiminde trafik yoğunluğu oluştu.
Kentte gece saatlerinde başlayan yağışın ardından Kartepe, Gölcük, Başiskele, Karamürsel, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki ulaşımı da olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Körfez kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu.
Otoyol ekipleri, kar küreme çalışması yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.
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