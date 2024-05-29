Kocaeli'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kocaeli'de taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda İsmet T. yönetimindeki 41 AGV 278 otomobil ile Yüksel Y. idaresindeki 41 T 0256 plakalı taksi çarpıştı.

Araçlarda sıkışan sürücüler ile taksinin yolcusu Furkan B. ve diğer otomobilde bulunan Namigar T, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.