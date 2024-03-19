Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de 17 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edildi.

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, yakıt tankı içinde gizlenmiş 17 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.