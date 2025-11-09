Kocaeli'deki yangın faciası: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesinde 2'si çocuk 6 kadının hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 8 kişi daha gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Zanlılar, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

İş yeri sahibi K.O. ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nde dün (8 Kasım) Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesinde çıkan yangın sonucu 2'si çocuk 6 kadın hayatını kaybetmişti.

Yangında, Cansu Esatoğlu (16), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18), Şengül Yılmaz (55), Esma Gikan ve Hanım Gülek (65) yangında yaşamını yitirmişti.

BirGün'e açıklamalarda bulunan Gebze Makina Mühendisleri Odası Tanfer Yeşiltepe, "bir parfüm doldurma fabrikasının iki sokak arası bir binada kurulu olmasının yönetmeliğe uygun olmadığının" altını çizmişti.

Yangının ardından fabrikanın daha önce CİMER'e şikayet edildiği ortaya çıkmıştı. Firma ile ilgili çalışanların 2024'te yaptığı şikayette işçilerin sigortasız çalıştırıldığı yemek paralarının dahi verilmediği belirtilmişti.

Yangın nedeniyle SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.