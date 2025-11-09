Kocaeli'deki yangında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesinde çıkan yangında yaşamını yitiren 2'si çocuk 6 kadının cenazesi, toprağa verildi.

Yangında hayatını kaybeden Tuğba Taşdemir (17) ve kuzeni Nisanur Taşdemir (15) ile Cansu Esetoğlu'nun (15) cenazesi morgdan alınarak Kayapınar Mahallesi’ndeki Kayapınar Mezarlığı'na getirildi. Öğle vakti kılınan namazın ardından cenazeler, burada toprağa verildi.

Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AKP İl Başkanı Şahin Talus ve vatandaşlar katıldı.

Olayda hayatını kaybeden Şengül Yılmaz'ın (59) cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gül Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi, Kayapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da cenazeye katıldı. Bakan Işıkhan, nakil aracı içerisindeki Yılmaz'ın yakınlarına taziyede bulundu.

HANIM GÜLEK'İN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Yangında ölen Hanım Gülek (52) için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Eyüp Sultan Camisi'nde tören düzenlendi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Gülek’in cenazesi, Orhangazi Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Gülek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Kaymakam Metin Kubilay, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Erdem Arcan ve vatandaşlar katıldı.

ESMA GİKAN DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yangında yaşamını yitiren Esma Gikan (31) için öğle vakti Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Vahdet Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Gikan'ın cenazesi, namazın ardından Orhangazi Mezarlığı'nda defnedildi. Törene, Gikan'ın aile ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, AKP Milletvekili Veysal Tipioğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Dilovası AKP İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nde dün (8 Kasım) Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesinde çıkan yangın sonucu 2'si çocuk 6 kadın hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldıktan sonra 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Yangında, Cansu Esatoğlu (16), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18), Şengül Yılmaz (55), Esma Dikan ve Hanım Gülek (65) yangında yaşamını yitirmişti.

BirGün'e açıklamalarda bulunan Gebze Makina Mühendisleri Odası Tanfer Yeşiltepe, "bir parfüm doldurma fabrikasının iki sokak arası bir binada kurulu olmasının yönetmeliğe uygun olmadığının" altını çizmişti.

Fabrikanın daha önce CİMER'e şikayet edildiği ortaya çıkmıştı. Firma ile ilgili çalışanların 2024'te yaptığı şikayette işçilerin sigortasız çalıştırıldığı yemek paralarının dahi verilmediği belirtilmişti.

Yangın nedeniyle SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştı.