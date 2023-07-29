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Kocaeli Film Festivali 3-9 Kasım'da düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşecek 2. Kocaeli Film Festivali'nin başvuruları alınmaya başlandı.

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 13:14
  • Giriş: 29.07.2023 13:14
  • Güncelleme: 29.07.2023 13:15
Kaynak: AA
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Kocaeli Film Festivali 3-9 Kasım'da düzenlenecek

Bu yıl 3-9 Kasım'da düzenlenecek festivalin danışmanlığını Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Meryem Gürbüz, direktörlüğünü Azer Şelte üstleniyor.

Festivale "Uzun Metraj Belgesel", "Animasyon", "Kısa Film" ve "Öğrenci Filmleri" kategorisinde filmlerle başvurulabilecek.

Ulusal Uzun Metraj Belgesel kategorisi jürisi Hüseyin Özden, Rıza Sönmez, Doç. Dr. Gülenay Pınarbaşı, Murathan Varol, Dr. Cangül Akdaş, Dr. Özgür İpek ve Arzu Arda Değer'den oluşurken Ulusal Kısa Film jürisinde Kudret Sabancı, Doç. Dr. Mehmet Arslantepe, Tümay Özokur, Burak Tamdoğan, Çiçek Dilligil, Selen Öztürk, Aslı Altaylar, Can Sipahi ve Birol Tezcan yer alıyor.

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