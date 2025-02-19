Kocaeli film yarışması için başvurular açıldı

Kültür Sanat Servisi

Bu yıl 4. kez sinemaseverlerle buluşacak olan Kocaeli Film Festivali’nin film yarışmalarına başvurular başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen festival, 22-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival yarışma kategorileri için son başvuru tarihi ise 1 Mayıs 2025 olarak açıklandı.

Kocaeli Film Festivali’nde bu yıl; Ulusal Uzun Metraj "İlk Film", Ulusal Kısa Metraj - Öykülü Kurmaca, Ulusal Animasyon kategorilerine ait filmler ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaöğretim öğrencilerinin göndereceği kısa filmler yer alacak.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğumarsifed, Kocaeli Kaya, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği, Kask gibi birçok paydaş tarafından yürütülen festivalin son başvuru tarihi 1 Mayıs 2025. Festivalin bu yıl ödül törenine ise Derince Belediyesi ev sahipliği yapacak. Film yarışmasına başvurular https://kocaelifilmfestivali.com adresinden yapılacak.



