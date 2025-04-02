Kocaeli - Freni boşalan kamyonet devrildi; 1 yaralı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde freni boşalınca devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi İlimtepe yolunda meydana geldi. A.G. yönetimindeki 07 NTL 19 plakalı kamyonet, iddiaya göre freni boşalınca kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)