Kocaeli - Hafif ticari araç, tamirhane önüne bırakılan otomobile çarptı; 3 yaralı

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, oto tamirhanesi önüne bırakılan otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde meydana geldi. M.K’nin kontrolünün yitirdiği 53 DB 820 plakalı hafif ticari araç, oto tamirhanesi önüne bırakılan 41 NG 109 plakalı otomobile, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü M.K. ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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-Kaza görüntüsü

HABER İsa ÇİÇEKKARTEPE(Kocaeli), (DHA)