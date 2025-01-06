Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı Şalgam, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, iş yerinde tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki kasap dükkanı sahibi Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam ile iş yerine gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda şüpheli, Şalgam'ı bıçakla bacağından yaraladı.

Çevredeki vatandaşların aracıyla ilçedeki özel bir hastaneye giden Şalgam'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.