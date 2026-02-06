Kocaeli - Kocaelispor-Beşiktaş maçında taraftarın tribünden düştüğü anlar kamerada

KOCAELİSPOR- Beşiktaş maçında hayatını kaybeden ev sahibi takımın taraftarı Harda Kaçmaz’ın (21) tribünden düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kocaelispor, dün kendi sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz, tribünden beton zemine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen Kaçmaz’ı gören saha görevlileri hemen müdahale etti. Stadyumda hazır bulunan sağlık personeli, kalbi duran Kaçmaz’a kalp masajı yaptı. Kalbi yeniden çalıştırılan Harda Kaçmaz, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede bir kez daha kalbi duran Harda Kaçmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Harda Kaçmaz’ın tribünden düştüğü anlar stadyumun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraftar düştükten sonra güvenlik görevlilerinin hızla yardıma koştuğu anlar da yer aldı. Ayrıca Kaçmaz'a kalp masajı yapıldığı anlar da cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)