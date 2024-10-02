KOCAELİ Kontrolden çıkan TIR, refüjü aşıp karşı şeritteki otomobile çarptı 1 ölü

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjü aşarak karşı şeride geçen TIR, otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Turan Varol, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Asım Ayyıldız yönetimindeki 34 KF 2160 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Turan Varol'un kullandığı 34 BGP 60 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada TIR’ın çarptığı otomobil hurdaya dönerken, sürücü Turan Varol, araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. Hafif şekilde yaralanan TIR sürücüsü Asım Ayyıldız ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.