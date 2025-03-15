Kocaeli - Motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde motosikletin çarptığı B.K. isimli kadın, ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Darıca ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Y.K. idaresindeki 54 SH 910 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan B.K. isimli kadına çarptı. B.K., çarpmanın etkisiyle savrulurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kadın, ambulansla Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Y.K. ifadesi polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)