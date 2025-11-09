Kocaeli'nde 6 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın binası kaçakmış!
Dilovası’nda 6 işçinin yaşamını yitirdiği Ravive Kozmetik fabrikasının kaçak olduğu ortaya çıktı. Şikayet üzerine inceleme yapan belediye, para cezası kesti ve yıkım kararı aldı. Ancak işletme faaliyetlerini sürdürdü.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3'ü çocuk 6 kadın işçinin hayatını kaybettiği Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesi kaçak çıktı.
2021’de CİMER’e yapılan şikayet sonrası Dilovası Belediyesi’nin yaptığı incelemeyle fabrika binasının kaçak olduğu tespit edildi. Özgür Kocaeli’den Nazım Özgün Erbulan’ın haberine göre Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri şikayet sonrası henüz inşaat halindeki binada inceleme yaptı.
23 Haziran 2021’de de belediye encümen toplantısında konu görüşüldü. Binayı yaptığı iddia edilen G.D.’ye belediye 89 bin 47 lira 90 kuruş para cezası kesildi. Ayrıca kaçak yapının yasal hale getirilmesi için G.D.’ye 1 ay süre verilmesine ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
YASAL HALE GETİRİLMEDİ, YIKIM KARARI ALINDI
25 Ağustos 2021’de yapılan bir başka belediye encümen toplantısında ise G.D.’nin 1 aylık süre içerisinde kaçak yapıyı yasal hale getirmediği anlaşıldı. Toplantıdan kaçak yapının yıkılması ve G.D. hakkında cumhuriyet savcılığına bir suç duyurusunda bulunulmasına daha karar gerildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Edip Bingöl imzalı kararda, “Dava konusu kaçak yapının yıkım işlemi yıkım kararı verilen diğer yapılar ile beraber ihale edilmek suretiyle sağlanacaktır. Söz konusu kaçak yapı ile ilgili yasal süreçler devam etmektedir” denildi.
Karara rağmen binanın neden yıkılmadığı ise bilinmiyor.
Kocaeli'nde dün (8 Kasım) Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesinde çıkan yangın sonucu 2'si çocuk 6 kadın hayatını kaybetmişti.
Yangında, Cansu Esatoğlu (16), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18), Şengül Yılmaz (55), Esma Gikan ve Hanım Gülek (65) yangında yaşamını yitirmişti.
BirGün'e açıklamalarda bulunan Gebze Makina Mühendisleri Odası Tanfer Yeşiltepe, "bir parfüm doldurma fabrikasının iki sokak arası bir binada kurulu olmasının yönetmeliğe uygun olmadığının" altını çizmişti.
Yangının ardından fabrikanın daha önce CİMER'e şikayet edildiği ortaya çıkmıştı. Firma ile ilgili çalışanların 2024'te yaptığı şikayette işçilerin sigortasız çalıştırıldığı yemek paralarının dahi verilmediği belirtilmişti.
Yangın nedeniyle SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.