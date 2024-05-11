Kocaeli'nde, 7 yıldır haber alınamayan kadının ailesi tarafından katledildiği ortaya çıktı!

2017 yılından bu yana haber alınamayan Güneş Yıldıztan'ın, evli olduğu Nihat Yıldıztan ve Yıldıztan'ın ailesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadının "aile meclisinde alınan infaz kararının ardından" öldürüldüğü belirlendi. Güneş Yıldıztan'ın cansız bedenine ise hala ulaşılamadı.

Kocaeli'nde 2017 yılından beri haber alınamayan 27 yaşındaki Güneş Yıldıztan'ın ailesi tarafından katledildiği ortaya çıktı.

Kadının, "aile meclisinde alınan infaz kararının ardından" evli olduğu Nihat Yıldıztan, Yıldıztan'ın kardeşleri ve kuzenleri tarafından ormanlık alana götürülerek öldürüldüğü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Güneş Yıldıztan evini terk etti. Bir süre sonra Güneş Yıldıztan M.A. isimli kişi ile birlikte Darıca Polis Merkezi'ne başvurdu.

Güneş Yıldıztan, verdiği ifadede evli olduğu Nihat Yıldıztan'ın kendisine şiddet uyguladığını belirterek şikayetçi oldu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Güneş Yıldıztan, kadın sığınma evine yerleştirildi. Güneş Yıldıztan bir süre kaldığı sığınma evinden kendi isteğiyle ayrıldı. Yaklaşık 5 gün boyunca çeşitli yerlerde konaklayan Güneş Yıldıztan'tan daha sonra haber alınamadı.



EVLİ OLDUĞU ERKEK VE AİLESİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güneş Yıldıztan'ın 7 yıldır hiçbir yaşam belirtisi göstermemesi üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı. Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki tabinin ardından Güneş Yıldıztan'ın öldürüldüğü belirlendi.

Ekipler Kocaeli merkezli İstanbul ve Van'daki eş zamanlı operasyonlarda 26 kişiyi gözaltına alındı. Nihat Yıldıztan, S.Y, M.Y, B.Y, F.Y, O.Y., A.Y, S.Y, Z.Y, B.Y, M.Y, ve M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet, cinayeti azmettirme ve cinayete iştirak suçlarıyla Körfez Adliyesine sevk edildi.

KARAR "AİLE MECLİSİNDE" ALINMIŞ

Öte yandan, Güneş Yıldıztan'ın sığınma evinden çıktığı süreçte evli olduğu erkeğin yakınları ve aile fertleri tarafından yakalanarak Körfez ilçesi İlimtepe bölgesine götürüldüğü öğrenildi. Yıldıztan'ın evli olduğu Nihat Yıldıztan, Yıldıztan'ın kardeşleri ve kuzenleri tarafından ormanlık alanda öldürüldüğü tespit edildi.

Yıldıztan'ın kardeşlerinin "aile meclisinde alınan infaz kararına" karşı çıktığı bildirilirken, 7 yıllık süreçte kimsenin 'kayıp müracaatı' yapmadığı aktarıldı.

Yıldıztan'ın cesedine ise henüz ulaşılamadı.