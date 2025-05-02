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Kocaeli'nde amca tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle öldürdü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeğenini pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı.

Güncel
  • 02.05.2025 22:40
  • Giriş: 02.05.2025 22:40
  • Güncelleme: 02.05.2025 22:49
Kaynak: AA
Kocaeli'nde amca tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle öldürdü

Kocaeli'de amca tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, aralarında miras meselesi nedeniyle husumet bulunan K.A, Acısu Mahallesi Ender Sokak'ta ikamet eden yeğeni Muhammet A'nın evinin önüne gitti.

Sokakta başlayan tartışma üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan Muhammet A'nın kullandığı otomobil ile amca K.A'nın idaresindeki araç çarpıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.A, pompalı tüfekle yeğeni Muhammet A'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Muhammet A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Muhammet A'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli K.A. gözaltına alındı.

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