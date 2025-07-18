Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kocaeli'nde bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nde olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Güncel
  • 18.07.2025 13:17
  • Giriş: 18.07.2025 13:17
  • Güncelleme: 18.07.2025 13:20
Kaynak: AA
Kocaeli'nde bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Fotoğraf: AA

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle bugün Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Halkın yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

BirGün'e Abone Ol