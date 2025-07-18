Kocaeli'nde bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle bugün Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Halkın yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.