Kocaeli'nde bir erkek ayrıldığı kadını darp etti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 28 yaşındaki Damla Yağmur Erciyeş, ayrıldığı erkek tarafından darp edildi. Darp raporu alarak şikayetçi olan Erciyeş, "Uzaklaştırma kararı kesinleşti. Ama bu kararın anlamı ne bilmiyorum. Bundan sonra ne olacağına dair bir fikrim yok. Korkuyorum ama işe gitmeye mecburum" dedi.

Olay, 12 Eylül akşamı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. A.Y. isimli erkek, bir süre önce ayrıldığı Erciyeş'i darp etti. Darp raporu alan kadın şikayette bulundu.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM"

Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu anlatan Erciyeş, "1 hafta önce ayrılmıştık. O gece arabayı üstüme sürdü, kenara geçip beni bekledi, arabadan indim. Beni darp etmeye başladı. Boğazımı sıktı. Bıraksın diye yalvardım. Öldüresiye dayak yedim" dedi.

Babasına ait eczanede çalıştığını, olaydan bir gün sonra darp raporu aldığını, şehir değiştirdiğini söyleyen Erciyeş, şöyle devam etti: "Süreci başlattım, şikayetçi oldum. Uzaklaştırma kararı kesinleşti. Ama bu kararın anlamı ne bilmiyorum. Yanıma yaklaşmak isteyen, her türlü yaklaşır. 3 gün uyumadım. Uykudan sıçrayarak kalkıyorum. Bir tanıdık vasıtasıyla benimle iletişim kurmak istedi. Kabul etmedim. Bundan sonra ne olacağına dair bir fikrim yok. Korkuyorum ama işe gitmeye mecburum. Başka bir yerde yaşamak isterdim ama mecbur döneceğim."