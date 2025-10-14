Kocaeli'nde bir erkek, kızını ağır yaralayıp intihar etti!

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir kişi, tartışma sırasında kızını tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Atatürk Mahallesi 323. Sokak’ta 60 yaşındaki Muzaffer Yıldız ile kızı 34 yaşındaki Meltem Yıldız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Muzaffer Yıldız tartışma sırasında tabancayla kızına ateş etti.

Evde bulunan diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Meltem Yıldız sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı silahla başına ateş ederek intihar eden Muzaffer Yıldız ise kaldırıldığı hastanede öldü.