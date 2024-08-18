Kocaeli'nde bir kadın, birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan birlikte olduğu erkek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kadın 18.08.2024 20:53 Giriş: 18.08.2024 20:53

Güncelleme: 18.08.2024 20:57 Kaynak: İHA

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FOTOĞRAF: İHA