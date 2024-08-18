Kocaeli'nde bir kadın, birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan birlikte olduğu erkek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan birlikte olduğu erkek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta ikamet eden 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz evinde ölü bulundu.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu kadını öldürdüğü iddasıyla C.Y.E. isimli erkek yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.