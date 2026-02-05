Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kocaeli'nde çocuk istismarı içeriklerini satın alıp depolayan şüphelilere operasyon: 27 gözaltı

Kocaeli'de çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait istismar içeriklerini satın alıp dijital ortamda depoladığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12’si tutuklandı.

Güncel
  • 05.02.2026 16:00
  • Giriş: 05.02.2026 16:00
  • Güncelleme: 05.02.2026 16:06
Kaynak: DHA
Kocaeli'nde çocuk istismarı içeriklerini satın alıp depolayan şüphelilere operasyon: 27 gözaltı
Fotoğraf: DHA

Kocaeli'de çocuk istismarı içeriklerini satın alıp depolayan şüphelilere yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depoladığı belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Bu kapsamda 2 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2’si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12’si tutuklandı, 13’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BirGün'e Abone Ol