Kocaeli'nde denizde erkek cesedi bulundu
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde denizde hareketsiz halde bulunan 29 yaşındaki Cengizhan Bilmez’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bir sitenin iskelesi açıklarında fark edilen Bilmez’in cansız bedeni ekiplerce denizden çıkarıldı. Ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Kocaeli’nin Darıca ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesinde denizde 29 yaşındaki Cengizhan Bilmez ölü bulundu.
Olay, dün öğle saatleri sıralarında ilçenin Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi’nde meydana geldi.
Bir sitenin iskelesinin açıklarında, deniz yüzeyinde hareketsiz duran erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından denizden çıkarılarak tekneye alınan ceset, iskeleye getirildi.
Ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.