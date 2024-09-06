Kocaeli'nde emekli astsubay, evli olduğu kanser hastası kadını öldürdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, emekli astsubay Erdoğan Canbazoğlu evli olduğu Dursine Canbazoğlu'nu öldürdü. Dursine Canbazoğlu'nun kanser tedavisi gördüğü ve bir gün önce hastaneden eve geldiği öğrenildi.

Değirmendere Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden 71 yaşındaki emekli astsubay Erdoğan Canbazoğlu bilinmeyen nedenle evli olduğu 67 yaşındaki Dursine Canbazoğlu'na tabancayla ateş etti. Erdoğan Canbazoğlu, ardından aynı silahla intihar etti.

Dursine Canbazoğlu / İHA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erdoğan Canbazoğlu ve Dursine Canbazoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.