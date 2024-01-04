Kocaeli'nde erkek şiddeti: Tabancayla vurulan bir kadın ağır yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşandığı kadına kurşun yağdıran erkek kayıplara karıştı. Boynuna aldığı 3 kurşunla ağır yaralanan kadının defalarca tehdit aldığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşandığı kadına kurşun yağdıran erkek kayıplara karıştı. Boynuna aldığı 3 kurşunla ağır yaralanan kadının defalarca tehdit aldığı öğrenildi.

Olay, Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 152/1 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ş.A, kısa süre önce boşandığı Tülay D. (45) ile konuşmak için bulunduğu evin sokağına geldi.

O sırada işten gelen Tülay D., Ş.A.’yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. Ş.A., tabanca ile kadına 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan 3 kurşun kadının boynuna isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, Ş.A. ise servis aracına binerek kaçtı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

DEFALARCA TEHDİT ETMİŞ

Ş.A. adlı failin Tülay D'yi defelarca tehdit ettiği öğrenildi. Ayrıca Tülay D.'nin Darıca’da bulunan bir yerel televizyonun reklam departmanında çalıştığı öğrenildi. Polis kaçan fail erkeği bulmak için çalışma başlattı.



