Kocaeli'nde iki aile arasında taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi silahla vurularak, 6 kişi ise taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Gölcük ilçesi Hisareyn Merkez Mahallesi Kosova Caddesi'nde meydana geldi.

İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada iki aile birbirlerine silah, taş ve sopayla saldırdı.

Olayda, C.Ş., F.Ş., F.Ş. ve İ.Ş. silahla vurularak, Y.Ş., E.Ş., F.Ş., C.Ş., G.Ş. ile Y.Ş. ise taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Necati Çelik Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili yaptığı çalışmada şüphelilerin O.A. ve M.A. olduğu belirlendi.

Şüphelilerden O.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.