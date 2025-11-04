Kocaeli'nde inşaat kazısı sırasında göçük: Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde inşaatta kazı yapıldığı sırada toprak kayması yaşandı. Olay sonucu toprak altında kalan işçi, yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi’ndeki bir inşaat şantiyesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, kazı çalışması yapılırken göçük yaşandı.

Olay sonucu işçilerden R.G. kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yarım saatlik çalışması neticesinde R.G., yaralı kurtarıldı. R.G., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralı kurtarıldığı 7 katlı binanın çökmesinin üzerinden bir hafta geçti.

Binanın enkaz kaldırma çalışmaları ve bölgede incelemeler sürerken, 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birimin boşaltıldı.

Yetkililer çökmenin 'metro inşaatından kaynaklandığı" yönünde net bir açıklama yapmasa da izlenen yol ve uzmanların açıklamaları bu yöndeki iddiaları güçlendirdi.

Çayırova’daki göçükle birlikte, kentte inşaat güvenliği ve denetim eksiklikleri yeniden gündeme geldi.