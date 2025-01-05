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Kocaeli'nde inşaattan düşen inşaat sahibi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, inşaattan düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Yurt
  • 05.01.2025 19:12
  • Giriş: 05.01.2025 19:12
  • Güncelleme: 05.01.2025 19:13
Kaynak: AA
Kocaeli'nde inşaattan düşen inşaat sahibi yaralandı
FOTOĞRAF: AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, inşaattan düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi 6/2. Sokak'ta, 4 katlı apartman inşaatının sahibi A.D. (55) zemin katta dengesini kaybederek bodruma düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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