Kocaeli'nde inşaattan düşen inşaat sahibi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, inşaattan düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, inşaattan düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Mimar Sinan Mahallesi 6/2. Sokak'ta, 4 katlı apartman inşaatının sahibi A.D. (55) zemin katta dengesini kaybederek bodruma düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.