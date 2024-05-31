Kocaeli'nde işçi servisi ile cip çarpıştı: 7 yaralı
Kocaeli'nde işçi servisi ile cipin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan cip sürücüsü ile 6 işçi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile cipin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedaviye alındı.
H.D'nin kullandığı minibüs ile İ.K. idaresindeki cip, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Selimiye Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan cip sürücüsü ile 6 işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.