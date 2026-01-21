Kocaeli'nde korkutan otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında çok sayıda yolcu yaralandı.

Olay yerine 7 ambulans ve 1 UMKE ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kartepe zirve yolu üzerinde bulunan Sisli Vadi mevkiinde meydana gelen olayda içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belediye otobüsü, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonrası şarampole yuvarlandı. İhbar sonrası olay yerine 7 ambulans, 1 UMKE ekibi sevk edilirken, ekipler bölgede farklı bir noktaya savrulan olup olmadığını öğrenmek için alanda tarama çalışması gerçekleştiriyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından Zirve Yolu’nda araç kaldırma ve güvenlik çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.