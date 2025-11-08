Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın: 6 kişi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığının bildirdi.

Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, bölgede incelemelerde bulundu. Vali Aktaş sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün saat 09.00 sıralarında Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen yangın sonucu maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik. Bu olayda yine 1 vatandaşımızın durumu yanık sebebiyle ağır olmakla birlikte 4 tane yaralımız var. Hastalarımızın birinin tedavisi Şehir Hastanesi'nde yapılacak. Diğer hastalarımızın da durumu ona göre nispeten iyi. Onların da tedavisi Devlet Hastanesi’nde devam ediyor. Olayın ilk anından itibaren tabii ki arkadaşlarımız öncelikle yangını söndürme, arama-kurtarma, cesetlere ulaşma faaliyetlerini icra ettiler."

Aktaş, "İşletmede tam çalışan sayısı belli mi?" sorusuna, fabrikada çalışıp yangından sağ olarak kurtulanların olduğu yanıtını verdi.

İş yerinin ruhsatının bulunduğunu belirten Aktaş, fabrikada sigortasız çalışan olup olmadığının sorulması üzerine şöyle konuştu: "Bununla ilgili Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüştük, talimatları verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüze de talimatımızı verdik, Çalışma Genel Müdürlüğümüzden de incelemeler yapılıyor. Olay çıkış sebebiyle, işletmenin durumuyla, idari işlemleriyle beraber her türlü araştırılacak ve gün yüzüne çıkarılacak. Kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği ise yangına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"Dilovası İlçemizde Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bugün 09.05’de yangın meydana gelmiştir. Olay mahallinde AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları ve incelemeler devam etmektedir. Meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1 vatandaşımız da yaralanmıştır."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Kocaeli'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum.Yaşanan elim olay nedeniyle bakanlığımız müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya hesabından, "Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşanan elim hadiseyle ilgili idari ve adli soruşturmalar derhal başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

"YÖNETMELİĞE UYGUN DEĞİL"

Gebze Makina Mühendisleri Odası Tanfer Yeşiltepe, yangına ilişkin BirGün'e açıklamalarda bulundu.

Yeşiltepe, "bir parfüm doldurma fabrikasının iki sokak arası bir binada kurulu olmasının yönetmeliğe uygun olmadığının" altını çizdi.