Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Kocaeli Dilovası'nda Ravive Kozmetik isimli parfüm deposunda 8 Kasım'da meydana gelen yangının ardından ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldız'ın hayatını kaybetmesiyle yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

Yaralılardan Tuncay Yıldız, 1 haftadır tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'ne gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Böylece yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi. Yıldız'ın cenazesinin defnedilmek üzere İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibi K.O'nun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

İş yeri sahibi K.O, iş yeri sahibinin oğlu İ.O, iş yeri sahibinin yeğeni A.A.O ile G.G. ve A.O. "olası kast ile öldürme" suçundan, O.Y. ile O.A. ise "suçluyu kayırma" suçundan tutuklanmıştı.

BİNA KAÇAK ÇIKTI

Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesinin kaçak olduğu ortaya çıkmıştı. Belediye Başkan Yardımcısı Edip Bingöl imzalı kararda, “Dava konusu kaçak yapının yıkım işlemi yıkım kararı verilen diğer yapılar ile beraber ihale edilmek suretiyle sağlanacaktır. Söz konusu kaçak yapı ile ilgili yasal süreçler devam etmektedir” denildi.

SADECE İKİ SİGORTALI

Yangına ilişkin soruşturmada yeni yangından yaralı olarak kurtulan vardiya amiri Gülhan Bendi, çalışma koşulları, denetimsizlik ve patlama anına ilişkin ayrıntılı bir ifade verdi.

İfadesinde işyerinde uzun süredir sigortasız işçi çalıştırıldığını belirten Bendi, kendisinin sigortasının da aylar sonra yapıldığını ifade etti. “Ben dahil sadece iki kişi sigortalıydı. Diğerleri kaçak çalışıyordu. Geçmişte Suriyeli ve Özbek çalışanlar da vardı” dedi.