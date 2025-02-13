Kocaeli'nde ruhsatsız apart otel skandalı: Tahliye kararına rağmen "dairenizden çıkmayın" mesajı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir intihar olayıyla ortaya çıkan ruhsatsız apart otelin ruhsatsız olduğu ve yangın çıkış kapsının olmadığı ortaya çıktı.

Derince’deki Kardelen Apartmanı’nda 5 Kasım 2024 tarihinde yaşanan intihar olayının ardından ekipler inceleme başlattı.

Yapılan incelemeler sonucu bina ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Tabelasında 'apartman' ibaresinin yazılığı olduğu ancak apart otel olarak kullanılan işletmenin ruhsatsız olduğu, resmi kayıtlarda ise iş hanı olarak kaydediliği tespit edildi.

'YANGIN SENSÖRÜ YOK' İDDİASI

Ayrıca zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede bina içinde yangın merdivenine çıkış kapısının bulunmadığı belirlenirken, yangın sensörünün olmadığı da iddia edildi.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla otelin boşaltılmasına karar verildi. Derince zabıtası, bu kararı 5 Şubat’ta işletmeye bildirerek, otelin boşaltılacağını ve bir gün sonra mühürleneceğini aktardı.

İşletmenin 4 gün süre talep etmesi üzerine bu süre uzatıldı. Bu süre zarfında işletme, "Kardelen Apartman" tabelasını "Aker Apartman" olarak değiştirerek, müşterileriyle yeni sözleşmeler imzaladı.

Mahkeme kararını müşterilerine bildirmeyen işletme, ayrıca birilerinin kendilerini çıkarmak istemesi durumunda direnmelerini, çıkmaları halinde zararlarının karşılanmayacağını belirten mesajlar gönderdi.

MÜŞTERİLER KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Olayı öğrenen müşterilerden bazıları eşyalarının bir kısmını alarak çıkmayı kabul ederken, bazıları ise kendilerini odaya kilitledi. İkna çabalarının ardından müşteriler aparttan çıkarıldı.

Talep eden bazı müşteriler Kızılay ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin misafirhanelerine yerleştirildi. Toplamda 60 odanın bulunduğu öğrenilen apartın tamamı boşaltılarak, bina mühürlendi.

Müşteriler, işletmede muhatap bulamadıklarını, kış günü sokakta kaldıklarını belirterek, mağdur olduklarını dile getir.

"KİMSEYE BİLGİ VERMEYİN"

Otelin Whatsapp durumunda yapılan duyuruda ise "Sayın apartman sakinleri, kameramız 24 saat sesli ve görüntülü kayıt altındadır. Buraya müdahale yapan memurların hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Onun için sizden ricamız, dairenizden çıkmayınız. Rutin hayatınıza devam ediniz. Gelen kimseyle muhatap olmayınız. Avukatlarımız hukuken sizin haklarınızı savunuyor. Şu anda sizden hiçbir ücret talep edilmeyecek, lütfen bizden bir bilgi almadan kimseye bilgi vermeyin. Bizim haricimizde bize 24 saat boyunca yazabilirsiniz. Bunun haricinde kendi inisiyatifinizle yapacağınız tüm görüşmeler sizi bağlar. Zararınız karşılanmaz" denildi.