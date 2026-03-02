Kocaeli'nde şüpheli kadın ölümü

Kocaeli'nde ainnesiyle yaşadığı evde bıçaklanmış halde bulunan Gül Dağ'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, 27 Şubat günü akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi.

Annesiyle birlikte yaşayan Gül Dağ’ın bulunduğu daireden gelen bağrışma sesleri üzerine apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren polis ekipleri, Gül Dağ’ı mutfakta kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, boğazında bıçak yarası bulunan Dağ’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gül Dağ’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Polis ekipleri, apartman ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Resmi kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gül Dağ’ın yurt dışından emekli olduğu, eşini bir süre önce kaybettiği ve annesini yanına aldığı belirtildi.

Olay sırasında evde bulunan annenin ifadesinde, televizyon izlediğini, kızı uzun süre yanına gelmeyince mutfağa gittiğini ve yerde hareketsiz halde bulduğunu söylediği belirtildi.