Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kocaeli'nde toprak kayması: 5 bina tahliye edildi, 1 sokak trafiğe kapatıldı

Kocaeli'nde toprak kayması nedeniyle 5 bina tahliye edildi. Öte yandan bir sokak güvenlik amacıyla yaya ve taşıt trafiğine kapatıldı.

Güncel
  • 18.05.2026 16:51
  • Giriş: 18.05.2026 16:51
  • Güncelleme: 18.05.2026 16:54
Kaynak: AA
Kocaeli'nde toprak kayması: 5 bina tahliye edildi, 1 sokak trafiğe kapatıldı
Fotoğraf: AA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temeli kazılan bir inşaat alanında toprak kayması meydana gelmesi nedeniyle 5 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Topçular Mahallesi Özdil Sokak'ta temeli kazılan bir inşaat alanında toprak kayması yaşandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, UMKE, AFAD, Kocaeli Büyükşehir ve İzmit belediyelerinin ekipleri sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazı alanının üst tarafında kalan Arzu Sokak'taki 5 bina tedbir amacıyla boşaltılarak mühürlendi.

Ekipler ayrıca, Özdil Sokak'ı güvenlik amacıyla yaya ve taşıt trafiğine kapattı.

Binaların sakinlerinden bazıları gözyaşlarına hakim olamazken, talep edenlerin misafirhaneye yerleştirilmesi için işlemler başlatıldı.

Eskişehirde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
BirGün'e Abone Ol