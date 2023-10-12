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Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 12.10.2023 21:41
  • Giriş: 12.10.2023 21:41
  • Güncelleme: 12.10.2023 21:41
Kaynak: AA
Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilo 88 gram skunk, 100 gram kubar esrar, 15 kök kenevir ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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