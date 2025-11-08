Kocaeli'nde yangın çıkan depo CİMER'e şikayet edilmiş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş işyerinin ruhsatının bulunduğunu açıkladı.

Diğer yandan firmanın CİMER’e şikayet edildiği ortaya çıktı.

Kocaeli Gündem'de yer alan habere göre firma ile ilgili çalışanların 2024'te yaptığı şikayette işçilerin sigortasız çalıştırıldığı yemek paralarının dahi verilmediği belirtildi. Öte yandan patlayan fabrikanın İŞKUR merkezi yanında olması dikkat çekti.

Şikayet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Kocaeli Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi, İş Bankası şubesinin yanı, Vahdet Camii bitişiğinde ismi levhası olmayan, parfüm imalatı ve dolumu yapılan iş yerinde mahallemizin kadınları ve çalışanları yaklaşık 15 çalışan olup bunların çoğu sigortasız çalışıp iş güvenliği hiç olmayıp ihtiyacı olan kadınların kovulma tehdidiyle çalıştırılıp yemek parası 70 lira karşılığında yemeği kendiniz yiyin, diyerek işçiyi kadının sömüren bu doymaz işyeri sahibini yüce devletimize şikayet ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim."

Vali İlhami AKtaş "Sİgortasız çalışan olup olmamasıyla ilgili Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüştük, talimatları verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüze de talimatımızı verdik, Çalışma Genel Müdürlüğümüzden de incelemeler yapılıyor" demişti.