Kocaeli'ndeki fabrika yangını: Gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım'da çıkan yangına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında yakalanan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İş yeri sahibi K.O, oğlu İ.O, yeğeni A.A.O. ve zanlılar G.G, G.B, H.E, A.O.A, O.Y, Ö.A, G.D. ile A.O. güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğünden çıkarıldı.

Vardiya amirleri ve şüphelilerin kaçmasına yardımcı olduğu belirlenenlerin de arasında bulunduğu 11 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Gebze Adliyesi'ne götürülecek.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nde 8 Kasım'da Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesinde çıkan yangın sonucu 3'ü çocuk 6 kadın hayatını kaybetmişti.

Yangında, Cansu Esatoğlu (16), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (17), Şengül Yılmaz (55), Esma Gikan ve Hanım Gülek (65) yangında yaşamını yitirmişti.

Yangının ardından fabrikanın daha önce CİMER'e şikayet edildiği ortaya çıkmıştı. Firma ile ilgili çalışanların 2024'te yaptığı şikayette işçilerin sigortasız çalıştırıldığı yemek paralarının dahi verilmediği belirtilmişti.

Yangın nedeniyle SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştı.