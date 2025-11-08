Kocaeli'ndeki yangın: Görgü tanığı yaşananları anlattı, savcılığa çağrı yaptı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi çıkarıldı. Olayın görgü tanıklarından Mehmet Düzgüner, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AA'ya konuşan Mehmet Düzgüner, saat 09.00 sıralarında patlama sesi duyduğunu belirterek, aşağıya indiğinde yanan bir kişiyi hortumla su tutarak söndürdüğünü söyledi.

Bu kişiyi kenara aldığı sırada fabrikadan bağırış sesleri geldiğini ifade eden Düzgüner, "Gidip kurtarmak istedim ama alev çok büyüktü. Giremedim ama itfaiyeyi aradık. Çaresiz halde insanların bağrışmasını duyduk." ifadesini kullandı.

Düzgüner, çalışanların çoğunun kadın olduğunu, bu mahallede ikamet edip fabrikada çalışanların da bulunduğunu kaydetti.

"YIKIM KARARI ÇIKTI"

Düzgüner, Evrensel'e yaptığı açıklamada ise "Buranın çalışma ruhsatı yok. Yapı kaçak" iddiasında bulundu ve şunları söyledi:

"Eski belediye başkanı döneminde biz CİMER’e şikayet ettik. Yıkım kararı çıktı. Yıkım kararı çıkmasına rağmen biz kendimiz bire bir görüştük. 'Başkanım niye yıkmıyorsunuz?' dedik. 'Dilovası’ndaki bütün yapıları yıkıp ondan sonra bunu yıkmam gerekir, yıkamam' dedi. Niye? Kendi akrabasıydı. Kendi akrabası çekti dükkânı, gitti buraya. Kimyasal bıraktı. Göz yumdular buna. Ben en başta söylüyorum: Hamza Şayir. Muhtar, zabıtalar, zabıta... Ben kendim yukarı balkonda oturuyordum. Geliyordu buraya arabayla, içeri giriyordu, 2-3 dakika bir muhabbet, arabayı bırakıp gidiyordu."

ÇOCUKLARIN ÇIĞLIĞINI DUYDUM"

Savcılığa seslenerek "Buraya giriş kameralarının hepsini incelesinler" çağrısını yapan Düzgüner, şunları söyledi: