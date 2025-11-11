Kocaeli'ndeki yangında 6 işçi yaşamını yitirmişti: Çalışma Bakanı "Sıfır kaza hedefliyoruz" dedi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Toplantı başlamadan önce muhalefet milletvekilleri, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik deposunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını masalarına koydu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, olaya liyakatsizliğin neden olduğunu ifade etti. Ağbaba, “Bu bütçe sunulamaz. Bakanın istifa etmesi gerekiyor. Bu bütçe kanlı bütçe” dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumunun özel bütçe, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporu ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Sayıştay raporları görüşülecek.

"SIFIR KAZA KÜLTÜRÜ" İDDİASI

Işıkhan, sunumunda işçi sendikalaşma oranının 2013 yılında yüzde 9,21 seviyesindeyken 2025 itibarıyla yüzde 14,02’ye yükseldiğini, kamu görevlilerinde ise 2002 yılında yüzde 47,94 olan oranın 2025’te yüzde 76,88’e ulaştığını söyledi.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında yürütülen çalışmalara değinen Işıkhan, "Sürekli iyileştirme ve etkin denetim anlayışını temel ilke olarak benimsiyoruz. Hedefimiz yalnızca kazaları önlemek değil, sıfır kaza kültürünü yerleştirmektir" dedi.

2025 Ekim ayı itibarıyla 9 bin 921 işyerinde rehberlik temelli teftiş yürütüldüğünü, 1 milyon 207 bin 422 çalışana ulaşıldığını belirten Işıkhan, eksik işçilik alacaklarına ilişkin 954 milyon liranın işçilere ödendiğini, 540 milyon liranın da kamuya aktarıldığını kaydetti. Ayrıca mevzuata aykırılığı süren iş yerlerine 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Kocaeli Dilovası'nda kozmetik deposunda çıkan yangında 3'ü çocuk 6 işçi yaşamını yitirmişti.