Kocaeli'ndeki yangında 6 kişi yaşamını yitirdi: 3 kişi gözaltında

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kadın yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Dilovası'nda çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda yaptığı açıklamada Tunç, şunları söyledi: "Yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir daha böyle acılar yaşamamamızı temenni ediyorum. Gerekli adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam edecektir. Bu konuda sorumluluğu bulunanlarla ilgili gerekli kararlar elbette verilecektir. Tekrar başımız sağ olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Kocaeli'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum.Yaşanan elim olay nedeniyle bakanlığımız müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya hesabından, "Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşanan elim hadiseyle ilgili idari ve adli soruşturmalar derhal başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, yangında 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını belirtti.

3 GÖZALTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatılmıştır. Bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam edecektir" dedi.

Aralarında işyeri sahibnin de olduğu 3 zanlı, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

KİMLİKLER BELLİ OLDU

Yangında yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri belli oldu: Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Tuğba Taşdemir (18), Şengül Yılmaz (55), Esma Dikan ve Hanım Gülek (65) yangında yaşamını yitirdi.

BirGün'e bilgi veren Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Alattin Durmuş, atölyenin zincir marketlere koku ve parfüm ürünleri ürettiğini, firma ile ilgili Muhtarlığın da şikâyetlerini yaptığını ifade etti.

Muhtar Durmuş, "Burada mahallemizin kız çocukları, kadınları çalışıyordu. Bu mahallesi arası atölye için biz de daha önce bildirimlerimizi yaptık. Bu konuyla ne kadar ilgilenildiğini bilmiyorum. Çalışanların, ölenlerin içinde çocuk yaştakiler de var. Zincir marketlere dolum yapan bir yer burası, sadece depo değil dolum da yapılıyordu" diye konuştu.

"YÖNETMELİĞE UYGUN DEĞİL"

Gebze Makina Mühendisleri Odası Tanfer Yeşiltepe, yangına ilişkin BirGün'e açıklamalarda bulundu.

Yeşiltepe, "bir parfüm doldurma fabrikasının iki sokak arası bir binada kurulu olmasının yönetmeliğe uygun olmadığının" altını çizdi.

VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, bölgede incelemelerde bulundu. Vali Aktaş sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün saat 09.00 sıralarında Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen yangın sonucu maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik. Bu olayda yine 1 vatandaşımızın durumu yanık sebebiyle ağır olmakla birlikte 4 tane yaralımız var. Hastalarımızın birinin tedavisi Şehir Hastanesi'nde yapılacak. Diğer hastalarımızın da durumu ona göre nispeten iyi. Onların da tedavisi Devlet Hastanesi’nde devam ediyor. Olayın ilk anından itibaren tabii ki arkadaşlarımız öncelikle yangını söndürme, arama-kurtarma, cesetlere ulaşma faaliyetlerini icra ettiler."

SİGORTASIZ ÇALIŞAN VAR MI?

Aktaş, "İşletmede tam çalışan sayısı belli mi?" sorusuna, fabrikada çalışıp yangından sağ olarak kurtulanların olduğu yanıtını verdi.

İş yerinin ruhsatının bulunduğunu belirten Aktaş, fabrikada sigortasız çalışan olup olmadığının sorulması üzerine şöyle konuştu: "Bununla ilgili Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüştük, talimatları verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüze de talimatımızı verdik, Çalışma Genel Müdürlüğümüzden de incelemeler yapılıyor. Olay çıkış sebebiyle, işletmenin durumuyla, idari işlemleriyle beraber her türlü araştırılacak ve gün yüzüne çıkarılacak. Kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği ise yangına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"Dilovası İlçemizde Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bugün 09.05’de yangın meydana gelmiştir. Olay mahallinde AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları ve incelemeler devam etmektedir. Meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1 vatandaşımız da yaralanmıştır."

"12 KİŞİLİK VARDİYA"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Gündem'e yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şu anda konuyu arkadaşlar araştırıyor. 09.00'da itfaiyeye bir ihbar geliyor. Bölgeye yakın ekiplerimiz hemen harekete geçiyorlar ve hızla olay yerine geliyorlar. 25 tane araç ile olaya müdahale edildi. Maalesef 6 tane vatandaşımızın cansız bedenlerine ulaştılar.

Hastaneye giden arkadaşlarımız var. Onların bir tanesi hastaneye yanmadan dolayı gitti. Diğerleri de zannediyorum duman ile ilgili problem yaşadılar. Oradan henüz bir bilgi gelmedi. Burada birtakım malzemelerin yığıldığı bir bölge var şu anda arkadaşlar onun taramasını, boşaltmasını yapıyorlar. Arkaya biri sığınmış olabilir, gözden kaçan biri olmasın diye.

Aldığımız ilk bilgilere göre 12 kişilik bir vardiya. 6 tanesi vefat etti, 4'ü hastanede, 2 kişinin de binadan çıktığı ve durumlarının iyi olduğu söyleniyor. Yine de tedbiren yığın halinde olan malzemelerin boşaltılması sonrasında net bir açıklama yapacağız."