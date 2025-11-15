Kocaeli'ndeki yangında 7 işçi ölmüştü: Komşu işyeri de ruhsatsız çıktı

Kocaeli Dilovası’nda üçü çocuk yedi işçinin öldüğü ruhsatsız deponun karşısındaki Aksu Geri Dönüşüm Tesisi, ruhsatsız çalıştığı hâlde 40 ay boyunca kapatılmadı.

Yangın faciasından sonra mühürlenen fabrika daha önce Meclis’e taşınmış, halk tehlikeye karşı defalarca uyarmıştı.

8 Kasım’da Ravive Kozmetik'e ait ruhsatsız depoda çıkan yangında üçü çocuk yedi kişi öldü. İş cinayetinde gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Facianın ardından yapılan incelemelerde, fabrikada iş güvenliği eğitimi ve koruyucu ekipman bulunmadığı, yangın sistemlerinin kurulmadığı, işçilerin sigortasız çalıştırıldığı ortaya çıktı. Deponun ruhsatsız olduğu tespit edildi.

KOMŞU FABRİKA FACİADAN SONRA MÜHÜRLENDİ

Yangının çıktığı fabrikanın tam karşısındaki Aksu Geri Dönüşüm Fabrikası'nın da 14 Kasım 2024’te ruhsat süresi dolmasına rağmen bir yıldır izinsiz çalıştığı ortaya çıktı. Akvarsan Metal Geri Dönüşüm şirketine yapının imar ruhsatının da olmadığı anlaşıldı.

Yangın sonrası, bu geri dönüşüm tesisi belediye ekiplerince mühürlendi.

ZABITA MÜDÜRÜ DOĞRULADI

MA'nın haberine göre; görevden alınan Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı'nın yerine atanan Çetin Polat, fabrikanın ruhsatsız olduğu için mühürlendiğini söyledi ancak başka bilgi vermedi.

MECLİS'E TAŞINMIŞTI

Mühürlenen fabrikanın daha önce TBMM gündemine taşındığı da ortaya çıktı. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 18 Ağustos 2023’te eski Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki’ye verdiği soru önergesinde fabrikanın ruhsatını ve çevreye etkilerini sormuştu. Bakanlık cevabında, işletme ruhsatının 14 Kasım 2024’e kadar geçerli olduğunu bildirmişti. Ancak ruhsatın süresi dolduktan sonra fabrikaya müdahale edilmemesi denetimsizliği gözler önüne serdi.