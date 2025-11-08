Kocaeli'ndeki yangında yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Bilge Su YILDIRIM

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yangında yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri belli oldu.

Buna göre Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Tuğba Taşdemir (18), Şengül Yılmaz (55), Esma Dikan ve Hanım Gülek (65) yangında yaşamını yitirdi.

"ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR"

BirGün'e bilgi veren Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Alattin Durmuş, atölyenin zincir marketlere koku ve parfüm ürünleri ürettiğini, firma ile ilgili Muhtarlığın da şikâyetlerini yaptığını ifade etti.

Muhtar Durmuş, "Burada mahallemizin kız çocukları, kadınları çalışıyordu. Bu mahallesi arası atölye için biz de daha önce bildirimlerimizi yaptık. Bu konuyla ne kadar ilgilenildiğini bilmiyorum. Çalışanların, ölenlerin içinde çocuk yaştakiler de var. Zincir marketlere dolum yapan bir yer burası, sadece depo değil dolum da yapılıyordu" diye konuştu.

CENAZELER ÇIKARILDI

Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulanslara konulan cenazeler, otopsi için morga götürüldü.