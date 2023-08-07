Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosunda patlama: Yaralılar var

Kocaeli'nin Derince Limanı'nda TMO silolarında, saat 14.40 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TMO silosundaki patlamada yaralananların sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Vali Yavuz, ayrıca, patlamanın buğday tozu sıkışması nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

Derince'nin sahile yakın kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyuldu.

10 KİŞİ YARALANDI

Patlamanın ardından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TMO silosundaki patlamanın tahıl tozu sıkışmasından kaynaklanmış olabileceğini, 10 kişinin yaralandığını, enkaz altında ise kimse olmadığını değerlendirdiklerini ifade etti.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: GEMİLERDE OLUMSUZ DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, patlamaya "Yapılan kontrollere göre limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

"ELİMİZDE NET BİLGİLER YOK"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de olay yerinde yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, "Şu anda yaralıları tespit edip hastaneye ulaştırmakla meşgulüz. İncelemeler yapılıyor, elimizde tam net bilgiler yok ama yaralı 3-4 arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Ekiplerimizle olayı takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

"SIKIŞMADAN KAYNAKLI PATLAMA OLDU"

Patlamanın tahıl silosunda meydana geldiğini aktaran Aygün, "Tabii teknik bir olay, izahatını bizim anlatmamız veya bilmemiz mümkün değil. Arkadaşlar inceledikten sonra bilgilendirme yapılacak. Yangın yok, sıkışmadan kaynaklı patlama oldu ama şiddetli patlamaydı. Belediye binasında oturduğum yerden bile bunu hissettim. İnşallah ölüm olmamıştır, olayı böyle atlatırsak bizim için önemli olan bu" diye konuştu.