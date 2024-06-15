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Kocaeli'nin Kandıra sahilinde yarın denize girilemeyecek

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Güncel
  • 15.06.2024 23:50
  • Giriş: 15.06.2024 23:50
  • Güncelleme: 15.06.2024 23:52
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Kandıra sahilinde yarın denize girilemeyecek
FOTOĞRAF: AA

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle pazar günü (16.06.2024) Kandıra İlçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" ifadesine yer verildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

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